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Аким Атырауской области ознакомился со строительством новой больницы в Кульсары

Стоимость данного объекта - 7 175,4 миллиона тенге.

Фото : СЦК3 августа 2020, 20:58

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов осмотрел строительство новой больницы на 75 мест в центре Жылыойского района, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Строительство центральной больницы, построенной в рамках социальной программы "Игилик "ТОО" Тенгизшевройл", началось в мае текущего года. Основной корпус больницы рассчитан на 55 мест.

Будет 10 детских и 10 инфекционных мест. В больнице предусмотрены прачечные, гаражи для трех автомобилей, контрольно-проверочные пункты, оборудование для пожарной безопасности, специальные места, цистерны для сбора 65 кубических метров чистой воды, септик, автостоянки для пациентов больницы.

Стоимость данного объекта - 7 175,4 миллиона тенге. На строительные работы привлечены местные жители. Аким области Махамбет Досмухамбетов поручил обратить особое внимание на качество строительства и работать в соответствии с установленным графиком. Стоит отметить, что больница будет сдана в эксплуатацию в следующем году.


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