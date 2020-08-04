Минздраву Казахстана выделили деньги на проведение ПЦР-тестов

По состоянию на 02.08.2020 года остаток тестов по республике составляет 239 646 единиц.

Минздраву Казахстана выделили финансы из резервов правительства страны на проведение ПЦР тестов по выявлению COVID-19, передает zakon.kz.

Согласно сообщению Минздрава, выделенные средства рассчитаны на 1 200 000 лабораторных исследований. 1 020 000 лабораторных исследований по выявлению COVID-19 методом ПЦР будут проводиться в РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КККБТУ МЗ РК, а другие 180 000 исследований определены для проведения в РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здоровья" МЗ РК.



Отмечается, что в июне текущего года было поставлено 225 600 тестов.



В сообщении ведомства говорится, проведены все закупочные процедуры и заключен договор с поставщиком на поставку 554 000 тестов. Согласно договорённости, поставка планируется в течение 1-2 недель. Национальным центром эксперты (лаборатории МЗ РК) привлечены государственные и частные лаборатории в субподряд в целях широко охвата граждан тестами.



Согласно распространенной информации, по состоянию на 02.08.2020 года остаток тестов по республике составляет 239 646 единиц, что покроет потребность на ближайшие две недели.

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