Во Франции июль стал самым засушливым месяцем за последние 60 лет

Засуха во Франции продолжила усиливаться и в августе. В стране 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды.

Июль во Франции был самым засушливым с 1959 года - за месяц выпало 15 миллиметров осадков, передает zakon.kz со ссылкой на BFMTV.

В августе засуха во Франции продолжает усиливаться. Хотя месяц только начался, сайт Propluvia Министерства экологического перехода сообщает, что на сегодня 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды, среди них пять были приведены в состояние тревоги.

Отмечается, что ситуация вряд ли улучшится в августе, на который прогнозируют более сухую, чем обычно, погоду, в то время как в ближайшие дни ожидается еще один эпизод значительной жары.

В июле 1959 года на национальном уровне было зафиксировано 16 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд, который приблизился к этому показателю был установлен в июле 1964 года - 25 миллиметров.

Это самый сухой месяц июля с 1959 года. И это третий самый сухой месяц с тех пор, как мы измеряем метеорологические данные, начиная с 1879 года. Мы находимся на историческом этапе, проблема в том, что в 2019 году уже была историческая засуха, в 2018 тоже, в 2017 тоже, - говорит гидролог и консультант по климату Эмма Хазиза.

Ранее в 68 департаментах страны ограничили использование воды.

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