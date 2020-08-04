В США упали три воздушных шара
По предварительным данным пострадали до 20 человек.
Фото : Pixabay4 августа 2020, 01:31
В штате Вайоминг упали три воздушных шара, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.
По предварительным данным пострадали до 20 человек. Один пострадавший был госпитализирован.
Шары использовались для демонстрационных полетов в популярном среди туристов районе.
Предполагается, что крушение могло произойти из-за погодных условий.
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