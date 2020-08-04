Иран почти в три раза занижал число умерших от коронавируса
По официальным данным в стране погибли 14 405 человек.
Фото : Pixabay4 августа 2020, 01:55
Власти Ирана почти в три раза занижали реальную статистику по коронавирусу, передает zakon.kz со ссылкой на "Аргументы и факты".
По данным местных СМИ, на 20 июля в стране скончались почти 42 тыс. граждан, у которых имелись симптомы COVID-19. При этом в официальной статистике указано 14,5 тыс. человек.
Что касается общего числа зараженных, то, по сведениям журналистов, инфицировано около 451 тыс. человек, но по официальным данным - только 278,8 тыс. человек.
Также сотрудники СМИ утверждают, что первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована в стране 22 января, но официально о первой жертве заболевания сообщили лишь спустя месяц.
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