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4 августа на большей части РК сохраняется погода без осадков

Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града.

Фото : zakon.kz.4 августа 2020, 06:00

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами шквал. В Актюбинской области местами–ветер 15-20 м/с, днем возможен град.

В Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ветер 15-23 м/с.

Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, ясно

Прогноз погоды на 4 августа.


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