4 августа на большей части РК сохраняется погода без осадков
Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града.
Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz, сообщает zakon.kz.
Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами шквал. В Актюбинской области местами–ветер 15-20 м/с, днем возможен град.
В Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ветер 15-23 м/с.
Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.
В Атырауской, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, ясно
Прогноз погоды на 4 августа.
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