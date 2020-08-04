4 августа на большей части РК сохраняется погода без осадков

Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града.

Фото : zakon.kz.

Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, сообщает zakon.kz, сообщает zakon.kz. Лишь на западе и востоке РК под влиянием высотной ложбины пройдут дожди, на западе ожидаются местами сильные дожди, грозы, шквал, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами шквал. В Актюбинской области местами–ветер 15-20 м/с, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ветер 15-23 м/с. Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара. В Атырауской, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, ясно Прогноз погоды на 4 августа.

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