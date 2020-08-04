Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

На данный момент в стране сейчас зарегистрировано более 4,5 млн инфицированных.

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает, - сказал американский лидер.

Трамп пояснил, что число случаев заражения коронавирусом в стране с прошлой недели сократилось примерно на шесть процентов. Говоря об эпицентрах распространения заболевания на юге и западе США, глава государства отметил наблюдаемые там улучшения. Так, в Аризоне недельные показатели заболеваемости сократились на 37 процентов, в Техасе - на 18,7 процента, во Флориде - на 21,2 процента. Кроме того, Трамп обратил внимание, что в 18 штатах темпы распространения COVID-19 по-прежнему остаются низкими.

В стране сейчас зарегистрировано 4 582 276 инфицированных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!