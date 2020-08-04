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Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, сообщает СМИ

В агентстве отмечают, что некоторые страны убеждены, что Пхеньян разработал "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок северокорейских ракет" и будет продолжать развивать эту технологию.

Фото : rossaprimavera4 августа 2020, 06:43

Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать "миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет", пишет агентство.

КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран-членов (ООН - ред.) предполагает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия, - приводит агентство выдержку из доклада.

В докладе ООН говорится, что одна из стран считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшему развитию миниатюризации" технологий, чтобы разработать несколько новых систем боеголовок.


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