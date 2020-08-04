Столичных безработных будут обучать бесплатно и платить стипендию

В период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге.

Для столичных безработных открыт набор на бесплатное обучение по ряду востребованных специальностей, сообщает zakon.kz.

Профессиональное обучение для безработных в рамках госпрограммы "Енбек" организуется по заявкам работодателей с последующим трудоустройством. В период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге.

Как пишет официальный сайт акимата Нур-Султана, центр занятости ведет предварительную запись на участие в краткосрочном профессиональном обучении.

Сформирован ряд специальностей: повар, пекарь, кондитер, швея, портной, мастер-парикмахер, контролер-кассир, анимация и видеографика, помощник воспитателя, сборщик мебели, мастер покрасочного цеха по дереву, арматурщик, монтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, газоэлектросварщик, электрослесарь, электросварщик на полуавтоматической машине. На сегодняшний день открыто 155 мест на участие в краткосрочном профессиональном обучении, - говорится в сообщении.

Участники — безработные, зарегистрированные в Центре занятости населения, сокращаемые работники.

Для участия необходима постоянная или временная прописка в Нур-Султане, отсутствие действующего или приостановленного ИП или ТОО. Участников программы обеспечивают государственной поддержкой, в период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге и материальная помощь на прохождение медицинского осмотра в размере 5 556 тенге (2 МРП", – сообщили в столичном Центре занятости.

Продолжительность обучения составляет от одного до трех месяцев, исходя из особенностей квалификации и навыков.

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