Экс-соперник Лукашенко обратился к мировым лидерам с просьбой о помощи

Он написал письмо лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении свободных выборов в республике.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран, — говорится в послании Цепкало.

По его словам, цель белорусской оппозиции заключается в победе Светланы Тихановской. В случае ее избрания главой государства в период до шести месяцев должны пройти новые выборы президента, к которым, согласно плану, допустят всех кандидатов, в том числе, находящиеся в заключении.

На позапрошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Жена политика пока осталась в Белоруссии. Цепкало заявил, что на данный момент не намерен возвращаться на родину из-за опасений ареста. В минувшее воскресенье политик прибыл на Украину.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования намечен на воскресенье, 9 августа. Во вторник, 4 августа, начнется досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, в том числе на шестой срок баллотируется действующий глава государства Александра Лукашенко.

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