Чиновники присвоили бюджетные деньги, выделенные безработным в Узбекистане

В отношении сотрудников центра возбуждено уголовное дело.

В Узбекистане было разграблено 216,2 млн сумов бюджетных средств, предназначенных для безработных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.uz.

Как сообщают местные СМИ, выяснилось, что в Намангане сотрудники местного Центра содействия занятости подделали документы, в которых говорилось, что в общественных работах участвовало 204 человека.

Лица, имена которых указаны в документах, не обращались в центр с просьбой в поиске работы и не значились в списках безработных. Чиновники незаконно присвоили 216,2 млн сумов (21 тыс. долларов) по поддельным документам.

В отношении сотрудников центра возбуждено уголовное дело по статье 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") и статье 209 ("Должностной подлог") Уголовного кодекса, ведется расследование.

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