Танковый премиум-аккаунт получат пользователи нового игрового тарифного плана

Теперь клиенты Beeline смогут комфортнее играть в World of Tanks.

Beeline презентовал первый тарифный план совместно с разработчиком компьютерных игр Wargaming, сообщает zakon.kz.

Тариф "Игровой" позволяет взять лучшее от услуги "Интернет Дома" и от известной игры World of Tanks.

World of Tanks — популярная игра с армией фанатов по всему миру. Благодаря партнерству Beeline и Wargaming наши клиенты получат преимущество не только в скорости интернета. Бонусный контент, который идет в комплекте с тарифным планом, поможет получить больше удовольствия от игры и предоставит доступ к премиум-танку. Это лучший вариант для опытного геймера, особенно в период карантина, когда общение онлайн стало самым безопасным вариантом взаимодействия с людьми, — рассказал директор по маркетингу Beeline Казахстан Максим Цвыков.

Отметим, компания Wargaming является одним из лидеров на рынке free-to-play игр в СНГ. Компания разработала более 10 успешных игр, самая популярная из них World of Tanks. Это массовая многопользовательская онлайн-игра про танки середины XX века.

Наша главная цель — сделать игроков счастливее. Вместе с Beeline мы будем и дальше развивать тариф "Игровой", кроме премиум-танка и бесконечного премиум-аккаунта планируем запускать эксклюзивные турниры для пользователей данного тарифа, — отметил руководитель департамента по реализации спецпроектов и инноваций World of Tanks Алексей Олехнович.

В тариф "Игровой" входит домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с и пакет опций для игроков: эксклюзивный премиум-танк VIII уровня Т-44-100, прокачанный экипаж с нулевым навыком "Боевое братство" и бесконечный танковый премиум-аккаунт.

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