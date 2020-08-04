Мамин поручил не допустить повторной волны заражения коронавирусом

Усилить противоэпидемические мероприятия.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил не допустить повторной волны заражения коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Санитарная и эпидемиологическая ситуация в стране меняется в положительную сторону. Ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%. На сегодняшний день выздоровевших 69,4% от всех заразившихся, оставшиеся получают необходимое лечение. Снизилась загруженность стационаров до 36%, - сообщил Аскар Мамин на заседании Правительства.

По итогам недели уровень репродукции вируса ниже единицы зафиксирован в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях и городах Нур-Султане, Шымкенте, Алматы. В то же время показатель более единицы в Костанайской и Акмолинской областях. В связи с чем, премьер-министр поручил акимам этих регионов усилить противоэпидемические мероприятия.

Надо продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан и снижению распространения вируса, в том числе разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения санитарных норм, масочного режима. На сегодняшний день мировая статистика показывает новый рост числа заболевших в 126 странах, поэтому надо быть готовыми к возможной новой волне пандемии. Для ее предотвращения необходимо соблюдать все установленные требования и реализовать комплекс запланированных мер. Ералы Лукпанович (Тугжанов - заместитель премьер-министра РК - прим.), держите на постоянном контроле, - подчеркнул глава Правительства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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