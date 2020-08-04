Перерасчет за прошедший отопительный сезон сделали Алматинские теплосети

Общая сумма перерасчета составила 11,6 млн тенге

Алматинцы, проживающие в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, увидели перерасчет за отопление в счет-квитанциях за июль 2020 года. Это случилось после того, как ТОО "Алматинские тепловые сети" выполнили свои обязательства по перерасчету за отопительный сезон 2019/20, передает zakon.kz.

Перерасчет произведен в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 26 Закона "О естественных монополиях" от 27.12.2018 г. №204-VI, а также главой 10 Правил формирования тарифов, Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90 с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2019/20.

48075 потребителей Алматы, находящихся в зоне обслуживания предприятия, получили возврат денежных средств на лицевые счета. Общая сумма перерасчета составила 11,6 млн тенге, - сообщили в АлТС.

Стоит отметить, что в этом году сумма перерасчета гораздо меньше, чем за прошлые отопительные периоды. Это связано с тем, что в рамках проекта приборизации, который завершился в 2019 году, в Алматы из 8 096 многоквартирных жилых домов общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены в 7 627 (94%) жилых домах. Этой категории потребителей перерасчет не коснулся, они производят оплату по фактическим показаниям прибора учета.

Подготовил Альберт Ахметов

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