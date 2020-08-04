Мамин поручил активизировать работу по подготовке к учебному году

Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил активизировать работу по подготовке к новому учебному году, передает корреспондент zakon.kz.

До начала учебного года осталось меньше месяца, подготовку нужно значительно активизировать. Важно доработать всю методологию обучения, провести большую разъяснительную работу среди детей, родителей и педагогов. Для этого, до 20 августа необходимо организовать республиканское родительское собрание в онлайн-режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе, - сказал Аскар Мамин.

Кроме того, Правительству было поручено обеспечить передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. А акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне.

Министерству образования и науки совместно с акиматами до 25 августа текущего года необходимо обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года. Провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объему нужный контент на интернет-платформах и телевидении. Выдачу учебников завершить до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе, - добавил премьер-министр.

Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами связи глава КабМина поручил обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость Интернета в населенных пунктах. А акиматам и министерству здравоохранения принять все необходимые меры по соблюдению в учебных заведениях строгих санитарно-эпидемических норм, особенно в тех школах, которые продолжать обучение в традиционном очном формате.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!