До конца 2020 года более 900 сел обеспечат интернетом

В городах установят дополнительные антенно-мачтовые сооружения для улучшения сигнала.

Более 900 сел Казахстана обеспечат интернетом до конца 2020 года. Об этом сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Мы должны обеспечить интернетом села с населением 250 и более человек. На сегодня из 6 450 населенных пунктов - 118 городов охвачены интернетом, используется оптическо-волоконная сеть. До конца текущего года планируется проведение интернета в 928 сел с населением более 250 человек, - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

На сегодняшний день 4 422 школы обеспечены скоростным интернетом, еще в 1 600 доведут качество до нужного уровня.

Проанализирован радиочастотный спектр в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Мы определили точные локации, где надо устанавливать дополнительные антенно-мачтовые сооружения. Мы просим, Аскар Узакпаевич, (Мамин - премьер-министр РК - прим.) поручить акиматам, чтобы оказали содействие в выделении земельных участков и проведении туда электричества. После чего, мы готовы совместно с акиматами найти частного инвестора, который возведет антенно-мачтовые сооружения. Таким образом мы решим проблему с зонами, где есть слабые сигналы, - добавил он.

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