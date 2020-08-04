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Пенсионера до смерти забили камнем в Шымкенте

Чем руководствовался совершивший акт насилия, пока не сообщается.

Фото : кадр из видео4 августа 2020, 10:49

Вечером 26 июля в Шымкенте на пересечении Алматинского шоссе и улицы Аль-Фараби неизвестный избил 63-летнего местного жителя. Позже пострадавший скончался от полученных травм, передает zakon.kz.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что неизвестный мужчина избил 63-летнего потерпевшего и скрылся с места преступления. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 106 ч. 3 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. В результате уголовное дело переквалифицировано с части 3 статьи 106 на часть 1 статьи 99 УК РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками местной полицейской службы Управления полиции Абайского района совместно с автоэкипажом №810 полка патрульной полиции “по горячим следам” задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Туркестанской области, - сообщил заместитель начальника следственного управления Департамента полиции Шымкента Умирбек Бекбердиев.

На видео подозреваемый показал, как избивал пенсионера, в том числе камнями. О мотивах и причинах, толкнувших мужчину на такую жестокость, не сообщается.


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