Мусин попросил у правительства деньги на улучшение качества Интернета

Министерство планирует построить дополнительные антенно-мачтовые сооружения для улучшения сигнала Интернета.

Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин обратился к премьер-министру с просьбой о выделении дополнительных средств, чтобы решить проблему плохого качества Интернета, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в трех городах республиканского значения - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте был проанализирован радиочастотный спектр. Ведомство определило точные локации, где нужно установить дополнительные антенно-мачтовые сооружения для улучшения сигнала Интернета.

Он попросил премьер-министра поручить акиматам оказать содействие в выделении земель для строительства. После чего, определят частного инвестора, который возведет антенно-мачтоые сооружения.

Такие работы нужны повсеместно. Но у нашей государственной службы имеется всего два передвижных измерительных комплекса, два автомобиля, которые измеряют радиочастотный спектр. Мы сейчас вынуждены эти две машины перевозить по всей территории республики. Но эти комплексы необходимы и на реагирование жалоб населения. Именно поэтому Аскар Узакпаевич, в связи с тем, что Интернет стал одной из первых необходимостей населения, прошу поддержать о выделении дополнительных средств для дооснащение передвижными измерительными комплексами и автомобилями, а также носимыми измерительными приборами, - заключил Мусин.

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