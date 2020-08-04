Глава WBC опасается за здоровье Тайсона и Джонса

Но поддерживает их возвращение на ринг.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман тревожится за безопасность Майка Тайсона и Роя Джонса, которые в сентябре проведут выставочный поединок, передает zakon.kz.

По информации Fightnews, глава WBC настаивает на том, чтобы легенды проводили бой друг с другом в шлемах и более тяжелых перчатках, чем у действующих спортсменов.

Выставочный поединок запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Это будет 8-раундовый бой без шлемов и в 12-унцовых перчатках. Этот момент меня тревожит. Тайсон и Джонс должны надеть шлемы, которые боксеры используют на спаррингах, и 16- или даже 18-унцовые перчатки. Этот благотворительный ивент высоко ценят, его цель - развлечь фанатов спорта. Именно поэтому Всемирный боксерский совет полностью поддерживает его реализацию, но я повторюсь, что ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью бойцов, - заявил Маурисио Сулейман.

Они выразил уверенность, что Атлетическая комиссия Калифорнии сделает все, чтобы обеспечить безопасность Тайсона и Джонса до и во время боя.

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