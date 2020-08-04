Группа ВОЗ в Китае завершила первый этап миссии по выявлению происхождения COVID-19

Команда прибыла в страну в середине июля.

Группа Всемирной организации здравоохранения, направленная в Китай, завершила свою недельную миссию. Первый этап заложил основу для дальнейших совместных усилий по выявлению происхождения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Команда прибыла в страну в середине июля. Отмечается, что проследить происхождение вируса будет не просто.

Необходимо провести большую подготовку, например обсудить технические методы исследования и идентификации источника, - сказал главный эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ и китайские эксперты программу работы международной группы. В нее войдут ведущие ученые и исследователи со всего мира. Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане для выявления потенциального источника ранних инфекций.

В идентификации источника коронавируса должны участвовать несколько стран, - сказал Цзэн.

29 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сообщил, что эксперты ВОЗ провели несколько видеоконференций с китайскими экспертами и провели углубленный обмен информацией о глобальном научном прогрессе в области масс, окружающей среды, молекулярного и зоонозного отслеживания происхождения, а также рабочих планах на следующий этап.

Ван заявил, что отслеживание происхождения - это вопрос, который должен быть изучен учеными в рамках международных исследований и сотрудничества. Это непрерывный процесс, касающийся многих стран и местностей. ВОЗ будет проводить аналогичные поездки в другие страны и регионы при необходимости, отметил пресс-секретарь МИД КНР.

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