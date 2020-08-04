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В Нур-Султане перекроют улицу Бигельдинова и шоссе Алаш

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Фото : astana.gov.kz4 августа 2020, 11:46

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Бигельдинова на участке от проспекта Сарыарка до улицы Желтоксан, сообщает zakon.kz.

В этой связи с 4 по 10 августа планируется частичное перекрытие движения. Также с 4 по 10 августа планируется частичное перекрытие движения по шоссе Алаш от моста до улицы Жолымбетской. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, – сообщается на сайте столичного акимата.


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