Доллар немного подешевел в Казахстане

Курс доллара снизился на 1,59 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,48 (-1,59), передает zakon.kz.

В понедельник 3 августа средневзвешенный курс доллара на KASE составил 420,07 тенге.

Сейчас, поо информации kurs.kz, в обменниках Алматы доллар в среднем покупают по 417,7 тенге, а продают по 419,3 тенге.

В обменниках Нур-Султана доллар в среднем покупают по 418,5 тенге, а продают по 419,7 тенге.

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