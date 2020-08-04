Глава UFC рассказал о будущем Конора МакГрегора в промоушене

Оптимизма после его слов поубавилось.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, будет ли организовывать новые бои для ирландской звезды промоушена Конора МакГрегора, передает zakon.kz.

Крайний бой Конор провел в январе против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в полусреднем весе и победил техническим нокаутом. На пресс-конференции после турнира Дана Уайт заявил, что дальше для Макгрегора – бой с Хабибом. При этом реванш против ирландца анонсировал еще и Флойд Мэйвезер. Однако, теперь, похоже, Уайт поменял планы насчет МакГрегора.

По контракту я обязан бойцу предложить три боя в год. Если я этого не сделаю, то обязан заплатить ему. Он (Конор) завершил карьеру на данный момент. И я не думаю о том, что он делает. Мы можем переписываться на личные темы, но он вне бизнеса. Мэнни Пакьяо? Да вы вообще о чем? Если бы он этого хотел на самом деле, то позвонил бы мне. У нас расписаны турниры до 7 ноября. Конора нет ни на одном из них, — сказал Уайт в интервью Barstool Sports.

Президент UFC поспешил успокоить болельщиков, заявив, что не ставит крест на Коноре и будет рад организовать для него новые бои, но позже.

В этом году его карьера останется завершенной. В этом году у него нет поединка, и он не будет драться в этом году. Конор Макгрегор не проведет бой в 2020 году. Но я не утверждаю, что он не проведет бой в 2021 году. Просто лишь говорю, что у нас нет запланировано для него поединка в 2021 году. А в 2020 году, я вам гарантирую, он не проведет бой, - заключил Дана Уайт.

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