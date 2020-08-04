Убийство новорожденного раскрыли спустя 32 года

Мать младенца смогли найти благодаря генетическому анализу.

Жительницу американского штата Калифорния арестовали в связи с подозрением в убийстве ее новорожденного, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

52-летняя Леса Лопес призналась следователям, что именно она была матерью ребенка и причастна к убийству. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря шерифа округа Аламеда сержанта Рэя Келли.

Лопес, которой на момент инцидента было 20 лет, рассказала следователям, что она скрыла беременность от своей семьи и друзей и рассказала нам подробности произошедшего, - сказал Келли.

15 мая 1988 года двое детей обнаружили тело новорожденного в бумажном пакете среди деревьев и кустов на берегу ручья в долине Кастро. Вскрытие показало, что ребенок был жив при рождении. Мальчик был похоронен на территории церкви Святого Леандра. На церемонии присутствовали более 200 человек. Священник посмертно назвал малыша Ричард Джейсон Терренс Рейн в честь церковных викариев и священников.

В 2005 году в вещественных доказательствах, собранных с места преступления, была обнаружена ДНК женщины. Следователи предполагали, что ДНК принадлежит матери ребенка. Однако ее личность оставалась неизвестной.

Это дело пытались раскрыть в течение 32 лет. В прошлом году полицейские вновь взялись за него. С помощью экспертов из ФБР и частных лабораторий по генеалогическим исследованиям следователям удалось выйти на мать ребенка. Для этого использовались самые последние технологии в определении ДНК.

Лесу Лопес арестовали 23 июля и обвинили в убийстве.

Сообщается, что усовершенствованный тест ДНК помог раскрыть еще одно дело десятилетней давности. Бывшего полицейского Джозефа Деанджело идентифицировали следователи в 2018 году. Они следили за подозреваемым и тайно собирали образцы ДНК с двери его машины, а также с выброшенного мусора. После совпадения его арестовали, и он признал себя виновным в прошлом месяце. Джозеф Деанджело терроризировал штат Калифорния - он совершил серию ограблений, актов насилия, а также убийств более десяти человек.

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