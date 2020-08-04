Водитель и кондуктор маршрутки пытались напасть на пассажира в Караганде

Они уволены.

В Караганде водитель и кондуктор маршрутки пытались напасть на своего пассажира, сообщает zakon.kz.

Виталий Полынин, житель Караганды рассказал ekaraganda.kz историю о том, что в маршрутке №29 водитель и кондуктор вели себя непрофессионально и агрессивно.

Хочу поделиться своей историей пользования общественным транспортом. Маршрут № 29 подъехал к остановке, я вошел, и мы поехали. Людей было мало, все сидели по местам. Водитель погнал свою "повозку" в режиме стритрейсера, перемещаясь из одного ряда в другой. Любой водитель, кто хоть как-то не вписывался в скоростной режим маршрутки, в обязательном порядке получал "комплимент" от бравого рулевого и "прелестный" сигнал от Shaolin-а. На какой-то момент сигналил он настолько часто, что это начало раздражать всех сидящих. Пассажиры начали открыто возмущаться. Я был в их числе, и громче всех сделал водителю замечание. Водителю, скорее всего, это не понравилось. В ответ он мне начал кричать: "Кто ты такой? Что, самый умный? Подойди сюда! - рассказывает карагандинец.

По словам Виталия, кондуктор не только неадекватно отреагировал на сделанные ему замечания, но и пытался затеять с пассажиром драку. Для этого водитель маршрутки даже покинул свое рабочее место.

- Подъезжая к остановке "Мечта", автобус заглох. Кто-то покинул автобус практически сразу, кто-то продолжал сидеть, ожидая, что он все-таки заведется и поедет. Кондуктор, тем временем, уговаривал пассажиров толкнуть чудо техники, чтобы оно все же поехало. Я вышел из автобуса, решив пересесть на другой автобус, но, заметив, что он завелся, вернулся и хотел продолжить оплаченную мною поездку. Не знаю почему, но я решил включить видеозапись на телефоне, так сказать – “на всякий случай”. Как выяснилось потом - это очень не понравилось кондуктору, - продолжает Полынин.

Виталий поясняет, что не собирался снимать лицо кондуктора во время поездки. Мужчина сделал это для своей безопасности. Но кондуктор воспринял это совсем по-другому и начал забирать у Виталия телефон.

Хочу сказать сразу: кондуктора я не снимал, на него объектив не направлял, никак его не провоцировал. Я снимал исключительно для себя, в целях своей безопасности. В общем, кондуктор попытался выхватить телефон из моих рук, но не смог. Я начал отталкивать его от себя. Пассажиры встали на мою сторону и говорили кондуктору, что это мое личное право, снимать или не снимать в автобусе. Может быть, это угасило его пыл, и он пошел на свое место. Но затем, водитель остановил автобус, открыл двери и направился в салон. Я понял, что возможен "замес", тем более в этот момент активизировался и кондуктор и тоже направился ко мне. Я понимал, что их решительность, направленная в мою сторону, никак не связана с желанием подискутировать или извиниться за свое поведение. Я выбежал через дверь в конце салона, благо она тоже открылась. На улице я продолжал снимать на телефон, - отметил он.

После произошедшего молодой человек проверил запись с камеры телефона. Выяснилось, что при ударе не записался звук инцидента. Однако на видеозаписи зафиксирован факт нападения со стороны водителя и кондуктора на пассажира маршрутки.

Уже после я обнаружил, что в момент потасовки звук на видео не записался. Возможно, это произошло от удара по телефону, в момент, когда кондуктор пытался его выхватить. Честно сказать, я не надеюсь, что кондуктор и водитель чувствуют за собой хоть малейшую вину, - заключает пострадавший.

"По данному факту мы разобрались. Кондуктор и водитель данного маршрута с сегодняшнего дня уволены из автопарка. Это не первое нарушение с их стороны, поэтому принято такое решение", - прокомментировали в Отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды.

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