Большинство чиновников, совершивших коррупционные преступления не знали УК РК

По словам руководителя департамента по противодействию коррупции Нур-Султана, если профилактическая работы будет проводится со школьной скамьи, тогда сказанное на уроках дети запомнят на всю жизнь.

Большинство чиновников, совершивших коррупционные преступления не знали Уголовный кодекс и не ожидали таких последствий, заявил в ходе прямого эфира в Агентстве по противодействию коррупции руководитель столичного департамента Нурлан Кыдырбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Многие не понимают. Думаю, в школах, университетах нужно проводить разъяснительную работу. Тогда и будут снижаться коррупционные преступления. Сейчас многие не знаю УК РК, не знают, к чему могут привести их деяния, — заявил Кыдырбаев.

По его словам, если необходимая профилактическая и разъяснительная работа будет проводится со школьной скамьи, когда детям будут говорить о последствиях коррупции, то тогда количество таких преступлений пойдет на снижение.

Мы знаем из практики, что многие (коррупционеры — прим.) сожалеют о содеянном, у кого-то мамы умирают, пока они сидят в тюрьме и другие обстоятельства происходят. Они сожалеют и говорят, что не нужно было совершать. Я думаю, если мы со школы начнем проводить такую работу, мы же все учились в школе и сказанное там, запоминали на всю жизнь, — отметил глава столичного департамента.

В качестве примера он привел аналогию с проводимыми лекциями о вреде курение табака и наркомании.

Когда показывали картинки, как ноги гниют, умирают, многие сразу же теряют желание начать курить и думают, что если начнут, то к таким последствиям все приведет пагубная привычка, — уточнил руководитель ведомства.

Всего, как проинформировали в ходе прямого эфира, столичным департаментом с начала 2020 года зарегистрировано 82 коррупционных преступления, из них 62 - тяжкие, 51 уголовных дела передано в суд.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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