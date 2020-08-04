Семь инвестпроектов на 40 млрд тенге реализуют до конца года в Костанайской области

На ближайшие пять лет в области сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге.

Высокая инвестиционная активность является одним из главных условий индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Ведь привлечение иностранного капитала позволяет создать в регионах новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами. А потому органы государственной власти должны приложить все усилия для того, чтобы обеспечить приход новых инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, и наладить с ними удобные и взаимовыгодные формы сотрудничества. О том, как поставлена эта работа в Костанайской области, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Олжас Сапарбеков.

- Что делается руководством области для привлечения инвестиций в регион?

- Основными целями инвестиционной политики области являются обеспечение структурной перестройки экономики в сторону развития перерабатывающих отраслей, стимулирование предпринимательства, привлечение частных инвестиций, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции.

Привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата являются важнейшими стратегическими задачами акимата Костанайской области. Наличие природных богатств и сырьевой базы в области, подталкивает инвесторов к созданию новых производств, как в агропромышленном комплексе, так и в промышленном секторе.

Одним из важных факторов в привлечении инвестиций является благоприятный инвестиционный климат. С этой целью, в регионе функционирует Совет по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата. Основной задачей Совета является решение проблемных вопросов инвесторов и улучшение инвестиционного климата.

В целях оказания точечной поддержки и консультаций, на постоянной основе проводятся личные встречи с инвесторами, однако, учитывая нынешнюю ситуацию, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, значительная часть взаимодействия с бизнес-сообществом переведена в режим "онлайн".

Также, зачастую местные исполнительные органы выступают площадками для проведения встреч субъектов предпринимательства в формате "В2В". В подобном роде взаимодействия акимат может выступать координатором в работе по реализации того или иного проекта.

Вместе с тем, одним из главных преимуществ Костанайской области в привлечении инвесторов является наличие Индустриальной зоны города Костанай, площадью 400 га.

На данной площадке имеется необходимая инженерная инфраструктура: Потенциальным участникам (инвесторам) предлагаются два варианта размещения проектов: гринфилд-площадка – земельный участок с подведением инженерной инфраструктур и браунфилд-площадка – земельный участок с подведением инженерной инфраструктуры и готовым производственным помещением. Здесь инвестору необходимо только завезти оборудование и начать работать.

Необходимо отметить, что оператором Индустриальной зоны выступает Управляющая компания, созданная на базе АО "СПК "Тобол". Данной компанией представляется широкой спектр услуг инвесторам, включая процедуры по оформлению земельных участков и помощь в вопросах подведения инженерных коммуникаций.

Одним из важных моментов в работе по привлечению инвестиций является слаженная работа местных исполнительных органов и институтов развития бизнеса. Акиматом области выстроена работа с институтами развития бизнеса по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата.

Так, бизнес-сообществу местными исполнительными органами оказывается содействие в получении льготного кредитования, субсидировании процентных ставок и оказании гарантирований займов, а также в подведении недостающей инженерной коммуникации и предоставлении государственных грантов на безвозмездной основе.

Кроме того, местными исполнительными органами в работе с инвесторами предлагается формат государственно-частного партнерства.

- Сколько инвестиций привлечено в Костанайскую область в прошлом году, и в каких направлениях они используются?

- В 2019 году объем инвестиций в основной капитал области составил 288,7 млрд тенге, что больше на 4% показателя 2018 года. При этом, порядка 75% инвестиций являются частными инвестициями.

Лидирующим направлением по вложению инвестиций является промышленный сектор, в том числе горнодобывающая промышленность – 49% от общего числа инвестиций. Также, необходимо отметить, что 18,7% инвестиций было направлено на сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Важно отметить, что на сегодняшний день машиностроение является одним из драйверов развития экономики. Активное привлечение инвестиций в данную отрасль в последующем благополучно влияет на темпы роста производства, что в конечном итоге приводит к общему развитию экономики региона, и промышленности в частности.

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- На ближайшие годы, то есть с 2020 по 2025 годы, в области сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге. В данный перечень входят активно реализуемые проекты, а также проекты, имеющие статус "прорабатываемый".

Среди активно реализуемых на ближайшие годы, необходимо отметить проекты с участием российской компанией "КамАЗ" по производству литейных изделий и главных передач мостов спецтехники КАМАЗ. Общая стоимость проектов составляет порядка 150 млрд тенге, с созданием порядка 700 рабочих мест. Важно отметить, что данные проекты являются экспортоориентированными, так, 90% продукции планируется поставлять на заводы КамАЗ в Российской Федерации.

В рамках цифровизации промышленных предприятий, АО "ССГПО" ведется реализация проекта по внедрению автоматизированной системы "Умный карьер" на Куржункульском и Соколовско-Сарбайском месторождениях. АО "Костанайские минералы" реализует пять проектов, направленных на автоматизацию и модернизацию производственных процессов.

В Костанайском районе поэтапно реализуется проект по переработке твердо-бытовых отходов, оператором проекта является ТОО "ECO City".

В городе Аркалык ТОО "Grain Mark" реализуется проект по строительству элеватора, комбикормового завода и мельничного комплекса.

Активное развитие в области получает отрасль птицеводства. Так в Костанайском районе ведется реализация проекта ТОО "ТПК "КазАгрос" по строительству комплекса по производству мяса бройлеров, а также ТОО "ППР Костанайский" планируется построить племенной репродуктор, мощностью 3,2 млн. голов цыплят в год. В свою очередь, в Карабалыкском районе ТОО "Poultry Agro" активно ведется работа по возобновлению птицефабрики, мощность которой составит 12,5 тыс. мяса бройлеров в год.

Кроме того, в активной разработке находится проект, реализуемый в формате государственно-частного партнерства по строительству бассейна в городе Костанай на 50 метров, общей стоимостью более 2 млрд тенге.

Из проектов, реализованных за последние годы, можно отметить организацию выпуска китайских тракторов "Lovol" на базе АО "АгромашХолдинг KZ".

Также, на территории Индустриальной зоны города Костанай запущены два проекта в сфере сельхозмашиностроения – это сборка тракторов марки "Беларус", реализованный ТОО "Композит Групп Казахстан" и проект по выпуску энергонасыщенных тракторов "Кировец", в данном случае инвестором является ТОО "Костанайский тракторный завод" при участии Петербургского тракторного завода.

При этом, по этим двум производствам в проработке находятся проекты, направленные на увеличение локализации производства.

В городе Рудном был запущен первый цементный завод в области, где инвестором выступило ТОО "Рудненский цементный завод", а в Аркалыке ТОО "Торғай ЕТ" построен мясоперерабатывающий завод.

В целом, пул проектов на ближайшие годы находится под пристальным вниманием акимата области, при этом, на постоянной основе ведется работа по привлечению новых инвесторов.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году, и в каких именно сферах?

В текущем году запланирована реализация 7 инвестиционных проектов, на сумму более 40 млрд тенге, по таким направлениям как сфера возобновляемых источников энергии, агропромышленного комплекса, машиностроении и торговли.

В сфере пищевой промышленности в городе Костанай в текущем году планируется завершить строительство крупного мясоперерабатывающего завода ТОО "BEEF EXPORT GROUP", мощностью 20 тыс. тонн мясной продукции в год. Инвестиции по проекту составляют более 5 млрд тенге и созданием порядка 200 рабочих мест.

Важно отметить, что данный проект даст толчок развития наших местных сельхозтоваропроизводителей, которые напрямую смогут реализовывать свою продукцию без посредников.

В Аркалыке ТОО "Торғай ЕТ" ведется строительство откормочной площадки на 5 тыс. голов и репродуктора на 2,5 тыс. голов КРС. Данный проект будет являться ядром по обеспечению сырья для ранее запущенного предприятием мясоперерабатывающего комплекса.

В сфере машиностроения на базе АО "АгромашХолдинг KZ" в текущем году планируется запустить бизнес-инкубатор стоимостью более 5 млрд тенге и созданием в перспективе более 900 рабочих мест. Цель создания бизнес-инкубатора состоит в увеличении уровня локализации производства, развития смежных отраслей в сфере машиностроения. Уникальным данный проект делает то, что на данную площадку будут привлекаться субъекты малого и среднего бизнеса, при чем, помимо отечественных, планируется привлечь иностранные компании.

В сфере возобновляемых источников энергии, в Костанайском районе активно ведется строительство ветроэлектростанции "Ыбырай", мощностью 50 МВт и стоимостью более 18 млрд тенге. Данный проект реализуется ТОО "Жел Электрик" с участием китайских инвестиций и планируется запустить в четвертом квартале текущего года.

В городе Рудном ТОО "Еділ и компания" ведется строительство завода по переработке шин с получением печного топлива,

В формате государственно-частного партнерства в текущем году чешской компанией "Н+Н TECHNIKA, spol.s.r.o" будет завершен проект по строительству ледового дворца в городе Костанай, стоимостью более 4 млрд тенге.

Также, в областном центре в ближайшее время планируется завершить строительство второй очереди ТРЦ "KOSTANAY PLAZA", на площадке которой будет организован новый бизнес-центр, термопарк, пять бассейнов, порядка 30 видов бань и саун, а также новые площади для торговли.

В целом, работа по привлечению инвестиций ведется на постоянной основе, а реализация инвестиционных проектов и улучшение инвестиционного климата находится на особом контроле.

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!