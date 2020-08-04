Озвучены итоги проверок по продажам лекарств, проведенных по поручению Токаева

Из указанного числа 742 факта выявлено органами внутренних дел, 111 – Службой экономического расследования, 14 – Антикоррупционной службой и 2 – Пограничной службой Комитета национальной безопасности.

По поручению Касым-Жомарта Токаева правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия по пресечению спекуляций лекарственными средствами в период пандемии COVID-2019, сообщает zakon.kz.

Так, на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, пользуясь повышенным спросом на отдельные препараты, недобросовестные участники рынка стали продавать (перепродавать) лекарства по завышенным ценам, несмотря на установленные предельные цены для их розничной реализации.

Принятыми мерами за период с 5 июля по 3 августа т.г. выявлено 522 факта завышения цен на лекарства. Наряду с этим установлено 338 фактов их незаконной реализации и изготовления. Всего выявлено 869 правонарушений в сфере реализации лекарств и медизделий, в том числе 10 преступлений и 745 административных правонарушений, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Из указанного числа 742 факта выявлено органами внутренних дел, 111 – Службой экономического расследования, 14 – Антикоррупционной службой и 2 – Пограничной службой Комитета национальной безопасности.

К примеру, органами внутренних дел установлен факт незаконной реализации 2811 упаковок различных лекарств, 2650 систем для вливания, 400 шт. масок и 15 литров антисептика из подсобного помещения аптеки в г.Нур-Султан, в то время как в самой аптеке они не продавались.

Агентством по противодействию коррупции расследуются уголовные дела по факту незаконной реализации 7,4 млн. медицинских масок, а также в отношении работников органов здравоохранения Костанайской и Кызылординской областей, совершивших хищения бюджетных средств при закупе аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенным ценам. Службой экономических расследований возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей г.Алматы, наладивших незаконное производство фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения с использованием чужого товарного знака. Изъято 60 тыс. шт. контрафактных медикаментов 17 разновидностей.

Кроме того, правоохранительными органами проводятся мероприятия по недопущению укрытия и ценового сговора производителей и поставщиков лекарств, хищения их из лечебных учреждений, продажи гуманитарной помощи.

При этом подразделения собственной безопасности правоохранительных органов ориентированы на предупреждение коррупционных проявлений среди личного состава при проведении указанных мероприятий и недопущение нарушения прав добросовестных предпринимателей. Проводимая работа и расследование уголовных дел находится на особом контроле Аппарата Совета Безопасности.

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