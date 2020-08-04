В Шымкенте снижен тариф на услугу передачи электрической энергии      

Компенсирующий тариф ныне действовавшего на 33%.

Передача электроэнергии в Шымкенте станет дешевле на один год, передает zakon.kz.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Veles Distributiоn" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Так, сумма необоснованного дохода ТОО "Veles Distributiоn" за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 2 233 180 тенге.

Таким образом, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент для ТОО "Veles Distributiоn" введен временный компенсирующий тариф на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 1,08 тенге/кВт.час или со снижением на 33% от действующего тарифа 1,61 тенге/кВт.час.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!