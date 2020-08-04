Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Шымкенте снижен тариф на услугу передачи электрической энергии      

Компенсирующий тариф ныне действовавшего на 33%.

Фото : pixabay.com4 августа 2020, 13:09

Передача электроэнергии в Шымкенте станет дешевле на один год, передает zakon.kz.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Veles Distributiоn" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Так, сумма необоснованного дохода ТОО "Veles Distributiоn" за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 2 233 180 тенге.

Таким образом, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент для ТОО "Veles Distributiоn" введен временный компенсирующий тариф на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 1,08 тенге/кВт.час или со снижением на 33% от действующего тарифа 1,61 тенге/кВт.час.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты