Потерявшиеся моряки написали на песке SOS, их спасли

Моряки сбились с курса и у них кончилось топливо. Водный транспорт прибило к маленькому острову.

Три микронезийца застряли на отдаленном тихоокеанском острове. Их нашли живыми и здоровыми после того, как спасательная команда обнаружила гигантское сообщение SOS на пляже, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Моряки сбились с курса и у них кончилось топливо. Водный транспорт прибило к маленькому острову.

В воскресенье вертолет заметил надпись SOS рядом с небольшим убежищем на пляже и приземлился, чтобы проверить состояние людей.

Я горжусь реакцией и профессионализмом всех на борту, поскольку мы выполняем наши обязательства по обеспечению безопасности жизни людей на море, где бы мы ни находились в мире, - сказал командир вертолета, капитан Терри Моррисон.

Позже за моряками отправили патрульный корабль.

Федеративные Штаты Микронезии, расположенные в западной части Тихого океана, состоят из более чем 600 небольших островов, разбросанных по океану. Необитаемый остров Пикелот, длиной менее полукилометра, представляет собой низкий коралловый атолл, густо покрытый лесом и являющийся домом для морских птиц и черепах.

Это не первый подобный случай спасения. Австралиец Тони Маккракен был спасен на прошлой неделе после трехдневного дрейфа у Соломоновых островов. Мужчина плыл из Брисбена в Мароу. В один момент его судно было повреждено штормом. Его заметили моряки транспортного грузового судна, следовавшего из Новой Зеландии в Китай.

Еще один случай произошел в 2016 году. Тогда на необитаемом микронезийском острове застряла пара. Флот ВМС США смогли найти их благодаря написанному на песке SOS.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!