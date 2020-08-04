Как убрать живот после родов?

Причиной выпуклого живота может быть отнюдь не недостаточное количество занятий спортом, а диастаз.

Наверняка не одна женщина столкнулась с тем, что радость материнства омрачается изменившейся фигурой после родов, особенно формой живота.

Врачи, публикации в журналах и Интернете, родившие и уже постройневшие подруги обещают, что все это временно: кормление грудью, физическая активность, умеренное питание вернут фигуру пусть не в прежнее, но вполне приличное русло. Так с большинством и происходит. Но, к сожалению, не со всеми. Есть часть "счастливиц", у которых и вес уходит, и фигура в целом стройнеет, да вот только живот остается практически таким, как был после родов.

Вернее, кожа подтягивается, и получается красивый, аккуратный, но "беременный" животик. И чем стройнее в целом мамочка, тем заметнее этот живот. И вот уже знакомые и незнакомые начинают задавать вопросы, не следующее ли чадо ожидает счастливая семья. Конечно, поводов для расстройства появляется все больше. И это понятно. Некрасивый живот является причиной. Мало приятного выглядеть на четвертый-пятый месяц беременности, да еще когда после родов прошло не два-три месяца, а год, а то и два. Подруги твердят, что все от недостатка физкультуры, на детской площадке гуляют стройные мамочки... И начинаются усиленные занятия спортом, почти остервенелое качание пресса, а ситуация с животом лучше не становится, а зачастую даже ухудшается.

Не спешите истязать себя изнурительными упражнениями

Дело в том, что причиной выпуклого живота может быть отнюдь не недостаточное количество занятий спортом, а диастаз (расхождение) прямых мышц живота во время беременности – состояние, при котором обычные упражнения на прокачивание внешних мышц живота не просто бесполезны, а еще и вредны! Живот действительно может стать твердым и перестать висеть, но белая линия живота при нагрузке на прямые мышцы может начать еще больше растягиваться, а из-за того, что при этих упражнениях не укрепляется глубокая поперечная мышца (ключевая при данной проблеме), внутренняя часть живота еще больше начнет выпирать наружу. Вот вам и источник "беременного" животика.

Грыжа или "беременный" живот после родов?

От расхождения мышц живота не застрахована ни одна женщина, но все же наиболее сильно подвержены риску такой патологии мамы, пережившие многоплодную беременность или родившие крупного ребенка. Предполагается, что соединительная ткань между мышцами, называемая белой линией живота, как бы "не выдерживает" такой нагрузки. Как же определить наличие или отсутствие у вас диастаза? Конечно, точнее всего это сделает хирург, но предположить данную неприятность вы можете и в домашних условиях. Итак, лягте на спину, согните ноги в коленях, при этом стопы уприте в пол. Немного приподнимите голову и кончиками пальцев начинайте прощупывать середину живота вдоль "белой линии". Если вы чувствуете продольную "щель" между двумя прямыми мышцами живота над пупком или под пупком, скорее всего, у вас диастаз.





Для того, чтобы подтвердить диагноз, стоит обратиться к врачу-хирургу, который сможет не только установить степень диастаза, но и проверить вас на наличие пупочной грыжи, ведь при расхождении прямых мышц появляется предрасположенность к возникновению пупочной грыжи и грыжи белой линии живота.

Если вы не кормите грудью, не планируете больше беременность, а степень диастаза достаточно велика, скорее всего, доктор порекомендует вам сделать пластическую операцию, называемую еще абдоминопластикой, поскольку большинство представителей официальной медицины считают, что расхождение мышц живота лечится только оперативно.

Однако если вы планируете еще беременность и роды, если вы боитесь или не можете позволить себе по различным причинам этот радикальный метод (ведь после оперативного вмешательства вас на несколько месяцев ожидает, как минимум, существенное ограничение физической активности и допустимой к поднятию нагрузки, к которой относится и любимый малыш), попробуйте укрепить поперечные мышцы живота с помощью физических упражнений. Эти мышцы опоясывают наш торс, как корсет, и, соответственно, обеспечивают защиту позвоночнику, а также делают живот более плоским.

Упражнения чтобы убрать живот после родов

Упражнение лифт

Это упражнение стоит делать как можно чаще, занимаясь ежедневными делами: они друг другу не помешают. Действие поперечных мышц живота направлено поперек: спереди назад. Представьте себе, что это стенки лифта, двигающегося с первого на шестой этаж. Сделайте глубокий вдох через нос, заполняя воздухом легкие и надувая живот. Выдохните через рот и по мере того, как ваши легкие "опустошаются", постепенно поднимайте ваш мышечный "лифт" в животе на "шестой этаж". Такое положение полезно сохранять, когда вы собираетесь что-то поднять.

Упражнение кошка

Опуститесь на колени перед стулом, креслом или диваном, положите руки, согнутые в локтях, на сиденье. Ладони соедините. Вдохните, опустите плечи, прогнитесь, как кошка, втяните живот. Повторите 8 раз. Это упражнение снимает напряжение в спине, укрепляет мышцы пресса, а также помогает предотвратить диастаз, если его делать еще во время беременности, то скорее ваш живот быстро восстановится после родов.

Упражнение сокращения

Сядьте на пол, спиной обопритесь на жесткую опору, ноги скрестите. Одну руку положите чуть ниже пупка, вторую – под ребра. Сделайте вдох. Вдохните, подняв мышечный "лифт" на "первый этаж", потом выдыхайте, поднимая его на "третий этаж". Вслух считая этажи, поднимите мышечный лифт на "шестой этаж". Напрягите пресс, при этом сохраняйте "лифт" в поднятом положении.

Обратите внимание на то, что плечи при этом должны оставаться прямыми! Вы сделали один повтор. Именно так нужно тренировать мышцы вашего животика. Верните "лифт" на "третий этаж" и повторите упражнение, продолжая считать "этажи" вслух. Упражнение нужно выполнять 3 - 5 раз в день таким образом, чтобы за день набралось около 100 повторов.

Лучше всего, конечно, заниматься физическими упражнениями под присмотром специалистов.





Источник: rebenok.by

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