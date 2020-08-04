Власти ВКО заинтересовались судьбой радонового озера, гибнущего от наплыва туристов

Данный объект включен в перечень рекреационных зон, которые охвачены совместными рейдовыми мероприятиями сотрудников департамента экологии, местной полицейской службы и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Специальная комиссия выехала с проверкой на радоновое озеро Подбелковое в ВКО, которому угрожает опасность от наплыва туристов. О результатах проверки сотрудники акимата Риддера сообщили соцсети instagram в паблике ridder.city, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в горакимате, сегодня, с утра 4 августа 2020 года, рабочая группа из числа представителей департамента экологии, акимата области, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира для оценки экологической ситуации выехали на озеро Подбелковое, расположенного вблизи с городом Риддер Восточно-Казахстанской области.

3 августа местные блогеры в социальных сетях негативно высказывались на действия отдыхающих лиц, которые на автотранспорте очень близко подъехали к озеру, кое кто даже умудрился прокатиться на гидроскутере, чем вызвал нарушение режима покоя "природной тишины" и возможно, оказал серьезное воздействие на состояние планктона природного объекта. Согласно публикациям блогеров причиной столь массового посещения озера стало открытие автодороги, которая позволила проехать легковому автотранспорту с прицепом и гидроскутером на борту. В этой связи, рабочая группа для сохранения естественного природного состояния водного объекта с выездом на место должна выработать оптимальные решения по созданию условий для его посещения, недопущения ухудшения гидробиологического и гидрохимического состояния озера. Данный объект включен в перечень рекреационных зон, которые охвачены совместными рейдовыми мероприятиями сотрудников департамента экологии, местной полицейской службы и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. О принятых решениях сообщим дополнительно, – сообщили в акимате Риддера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Риддер-Лениногорск???????? (@ridder.city) 4 Авг 2020 в 12:13 PDT

Как сообщалось ранее, еще одно озеро в Казахстане может пострадать от наплыва туристов. Об этом на своей странице в facebook рассказал известный казахстанский трэвел-блогер Нуржан Алгашов.

Речь идет об озере Подбелковое, которое расположено примерно в 30 километрах от города Риддера и в 10 километрах от села Поперечного, у подножья наивысшей точки Ивановского хребта. На опубликованных им видеокадрах видно, как отдыхающие разъезжают по озеру на моторной лодке, а голос за кадром рассказывает, что после того, как провели дорогу, озеро превратилось в "гадюшник", куда приезжают на машинах и мотоциклах, а для катания по воде используют скутеры.

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