Дискоклуб работал в Алматы по спецпропускам

Пропускная система контролировался службой охраны заведения.

Дискоклуб запускал клиентов по специальному пропуску в Алматы, передает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, очередным объектом проверки на предмет соблюдения карантинных норм стал "Bor Bossa".

Внутри – многолюдно. О медицинских масках посетители вспомнили лишь после визита проверяющих. Вход на территорию дискоклуба осуществлялся по отдельной клубной карте. Пропускная система контролировался службой охраны заведения.

Часть посетителей купалась в бассейне, другая – коротала время за барными столами, слушая музыку. В Управление полиции Турксибского района по территориальности для разбирательства и принятия мер административного воздействия с указанного заведения были доставлены 90 человек, включая персонал, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Другое развлекательное заведение, нарушившее карантинные нормы, дислоцируется в Алмалинском районе городе. В момент проверки в этом кафе находились около 40 человек, которые сотрудниками ДККБТУ, согласно юрисдикции, привлечены к административной ответственности по ст.425 КРКобАП.

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