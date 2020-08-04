Трамп назвал главную ошибку в истории США

Глава Белого дома отметил, что у администрации нет цели делать Вашингтон "полицейским" для других стран.

Президент США Дональд Трамп назвал решение отправить войска США на Ближний Восток главной ошибкой Вашингтона, передает zakon.kz со ссылкой на Axios.

Решение отправить войска на Ближний Восток и втягиваться в конфликты на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения, - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со всеми странами мира вместо соперничества. По его словам, у администрации нет цели делать Вашингтон "полицейским" для других стран.

27 октября 2019 года Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ*. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!