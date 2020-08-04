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Трамп назвал главную ошибку в истории США

Глава Белого дома отметил, что у администрации нет цели делать Вашингтон "полицейским" для других стран.

Фото : Youtube/ Axios4 августа 2020, 14:23

Президент США Дональд Трамп назвал решение отправить войска США на Ближний Восток главной ошибкой Вашингтона, передает zakon.kz со ссылкой на Axios.

Решение отправить войска на Ближний Восток и втягиваться в конфликты на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения, - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со всеми странами мира вместо соперничества. По его словам, у администрации нет цели делать Вашингтон "полицейским" для других стран.

27 октября 2019 года Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ*. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.


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