Житель Костанайской области откусил полицейскому кусок уха

С начала года зарегистрировано уже девять фактов сопротивления сотрудникам полиции.

В Костанайской области участились случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. Об этом сообщил на брифинге начальник УСБ Жанибек Камзенов, передает zakon.kz со ссылкой на "Алау".

Так, в поселке Аулиеколь 33-летний водитель ВАЗ 2110 и его пассажир нарушили режим карантина. При задержании они оказали активное сопротивление, а пассажир откусил полицейскому фрагмент уха.

По факту проводится досудебное расследование по статье 380 ч 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

По словам Камзенова с начала года зарегистрировано уже девять фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти. Он напомнил, что за это деяние предусмотрена уголовная ответственность. В случае несогласия с действиями полиции необходимо обратиться на телефон доверия 54-42-47 или по телефону 102.

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