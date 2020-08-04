Маски снижают распространение коронавируса - исследование

Исследователи изучили изменения в ежедневных темпах роста COVID-19 в период с 31 марта по 22 мая.

Снижение распространение коронавируса наблюдалось в американских регионах, где людей обязали носить маски в общественных местах, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

После пяти дней ежедневный темп роста коронавируса замедлился менее, чем на 1%, в то время как через 21 день темп роста замедлился примерно на 2%. Такие данные привели исследователи из Департамента управления здравоохранением и политики Колледжа общественного здравоохранения Университета Айовы.

В период с 8 апреля по 15 мая губернаторы 15 штатов США и мэр Вашингтона, округ Колумбия, подписали указы о ношении масок в публичных местах. Исследователи изучили изменения в ежедневных темпах роста COVID-19 в период с 31 марта по 22 мая.

Исследователи также спрогнозировали количество предотвращенных случаев COVID-19. Согласно оценкам, благодаря маскам можно предотвратить от 230 000 до 450 000 случаев заболевания.

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