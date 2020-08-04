Ушел из жизни казахстанский врач-автор 7 патентов

Автор 285 научных работ, известных в ближнем и дальнем зарубежье.

4 августа ушёл из жизни профессиор, хирург, автор 7 патентов Султанбаев Темирболат Жумасилович. Об этом сообщили в городской клинической больнице №4 Алматы, передает zakon.kz.

Темирболат Султанбаев - доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук Казахстана, профессор кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ имени Асфендиярова.

1959-1965 . Учился в Алматинском Государственном Медицинском институте (АГМИ).

1971 - Защита кандидатской диссертации, присвоение звания кандидат медицинских наук.

С 1974 года - Заведующий кафедрой детской хирургии Актюбинского Государственного Медицинского института.

1977 - Защита докторской диссертации на тему «Острый гематогенный остеомиелит у детей: патогенетическая концепция, методы диагностики и лечения».

1979 - Присвоение звания «Доктор медицинских наук».

1980 - Присвоение ученого звания профессора по кафедре детской хирургии.

1986-1992 - Профессор кафедры факультетской хирургии АГМИ.

1992-2013 - Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова.

1996 Член-корреспондент Академии Медицинских наук Казахстана.

2008 - За разработку и внедрение новейших методов лечения в травматологии награжден дипломом в номинации «Золотой скальпель».

С 2013 - профессор кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.

2016 - За вклад в развитие отечественной науки награжден медалью «Золотая медаль» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Автор 285 научных работ в ближнем и дальнем зарубежье.

За долгую профессиональную деятельность подготовил 20 кандидатов медицинских наук, 8 докторов медицинских наук.

Темирболат Жумасилович - автор 7 патентов:

1) Фиксатор для компрессионного остеосинтеза: 15.12.1995; Султанбаев Темирбулат Жумасилович, Чучело Анатолий Николаевич, Эренбург Эрнест Павлович, Харченко Виталий Кириллович. МПК: А61В17/58.

2) Устройство для стерилизации «Медозон-1»; №7063, 15.02.1999; Султанбаев Темирбулат Жумасилович , Маемеров Мелес Макешович, Жармухамбетов Ерлан Айткалиевич, Апса-таров Эдиль Айдарханович. МПК:A61L 2/14.

3) Способ рентгенодиагностики повреждений связок коленного сустава; №6991, 15.02.1999; Абдрахманов Алибек Жанпеисович, Султанбаев Темирбулат Жумасилович, Шаухымбер-диев Жансерик Аманкосович. МПК:A61B 6/00.

4) Устройство для остеосинтеза отломков костей при кососпиральных переломах; №8774,

14.04.2000; Султанбаев Темирбулат Жумасилович, Харченко Виталий Кириллович, Чучуло Анатолий Николаевич. МПК:A61B 17/56.

5) Устройство для остеосинтеза переломов шейки бедра; №9325, 15.12.2003; Кравченко Сергей Валентинович, Султанбаев Темирбулат Жумасилович, Жармухамбетов Ерлан Айткалиевич, Юсеф Халаф Юсеф Зуби, Харченко Виталий Кириллович, Чучело Анатолий Николаевич. МПК:A61B 17/78.

6) Аппарат для лечения переломов пяточной кости; №16564, 15.12.2005; , Чучуло Анатолий Николаевич, Султанбаев Темирбулат Жумасилович, Аубакиров Манарбек Газизович. МПК:A61B 17/56.

7) Ортопедический аппарат на нижнюю конечность; №22143, 15.02.2012; , Пернебаева Бибинур Мырзакаримовна, Харченко Виталий Кириллович, Сайлыбаев Есеркеб, Ракишев Галымжан Боранкулович, Султанбаев Темирбулат Жумасилович. МПК:A61F 2/0.

Автор 5 монографий:

1) Султанбаев Т.Ж., Мамбеталин Е- Балалардың несеп мүшелерінің аурулары

2) Султанбаев Т.Ж., Ленюшкин А.И.- Гнойная хирургическая инфекция у детей

3) Султанбаев Т.Ж.-Острый гематогенный остеомиелит у детей

4) Дерябин П.Н., Султанбаев Т.Ж., Каральник Б.В. - Иммунодиагностика гнойно-воспалительных и септических заболеваний

5) К.С.Ормантаев, Султанбаев Т.Ж.- Внутрикостные промывания при остеомиелите у детей. Издательство «Медицина», Москва, 1979г.

Султанбаев Темирболат Жумасилович имеет Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования РАЕ».

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