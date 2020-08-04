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Российские врачи покинули Казахстан

Они почти месяц помогали своим коллегам.

Фото : rfembassy.kz4 августа 2020, 15:29

Группа российских специалистов успешно завершила свою миссию, сообщает zakon.kz.

Врачи прибыли в Казахстан 6 июля для оказания практической и консультативной помощи республиканским и региональным медицинским организациям в борьбе с распространением коронавируса.

3 августа специальным бортом МЧС России российские врачи отправились домой, получив от принимающей стороны теплые слова благодарности за своевременно оказанное содействие братскому Казахстану на пике вспышки пандемии и вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в республике, - отметили в пресс-службе посольства России в Казахстане.


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