Российские врачи покинули Казахстан

Они почти месяц помогали своим коллегам.

Группа российских специалистов успешно завершила свою миссию, сообщает zakon.kz.

Врачи прибыли в Казахстан 6 июля для оказания практической и консультативной помощи республиканским и региональным медицинским организациям в борьбе с распространением коронавируса.

3 августа специальным бортом МЧС России российские врачи отправились домой, получив от принимающей стороны теплые слова благодарности за своевременно оказанное содействие братскому Казахстану на пике вспышки пандемии и вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в республике, - отметили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

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