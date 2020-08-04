Россия поменяла братские отношения на партнерские - Лукашенко

Президент также заявил, что Россия боится потерять Беларусь.

Россия всегда будет союзником Беларуси, кто бы ни был у власти. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в обращении к парламенту и народу, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно,- сказал президент.

Глава государства также заявил, что "Россия боится потерять Беларусь, ведь кроме нас у нее не осталось по настоящему близких союзников".

Кроме этого Лукашенко сказал, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.

Весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Интеграционные структуры переживают системный кризис, некоторые вообще развалились и существуют только на бумаге, - заявил он.

По его словам, мощнейшим индикатором этого процесса в Евросоюзе стал Brexit, а также обострение внутри союза противоречия между старой и новой Европой.

Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений, - сказал Александр Лукашенко.

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