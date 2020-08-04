Все участники инцидента доставлены в полицию.

Массовая драка с участием ВДВшников произошла в Кошектау, сообщает zakon.kz.

2 августа тинспектором-дежурным видеонаблюдения ЦОУ УП г.Кокшетау при проведении мониторинга, на пересечении ул.Абая - Ташенова с помощью камеры видеонаблюдения, была замечена драка с участием 8 мужчин. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники батальона патрульной полиции и следственно-оперативная группа, - сообщили в ДП Акмолиснкой области.

Полицейские установили, что пятеро местных жителей в одном из летних кафе отмечали день воздушно-десантных войск. Во время посиделок между ними и тремя другими посетителями заведения началась словесная ссора, а для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Нарядом полиции хулиганские действия были пресечены, а все участники инцидента доставлены в полицию.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 293 ч2 УК РК "Хулиганство".

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