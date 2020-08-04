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В Верховном суде прокомментировали ситуацию о возврате судами исков

В настоящее время затребована информация с местных судов.

Фото : Facebook/AidosSaduakassov4 августа 2020, 16:57

Руководитель пресс-службы Верховного Суда РК Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию о возврате судами исков, сообщает zakon.kz.

Отдельными юристами выдвигаются различные версии. Все публикации нами тщательно изучаются. ВС в настоящее время затребовал информацию с местных судов. Для анализа и обобщения ситуации необходимо определенное время, - написал он на своей странице.

Он рекомендовал воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальной информации.

Дополнительную информацию Айдос Садуакасов сообщит позже.


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