В Верховном суде прокомментировали ситуацию о возврате судами исков
В настоящее время затребована информация с местных судов.
Фото : Facebook/AidosSaduakassov4 августа 2020, 16:57
Руководитель пресс-службы Верховного Суда РК Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию о возврате судами исков, сообщает zakon.kz.
Отдельными юристами выдвигаются различные версии. Все публикации нами тщательно изучаются. ВС в настоящее время затребовал информацию с местных судов. Для анализа и обобщения ситуации необходимо определенное время, - написал он на своей странице.
Он рекомендовал воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальной информации.
Дополнительную информацию Айдос Садуакасов сообщит позже.
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