В Нур-Султане и девяти областях объявлено штормовое предупреждение  

Вероятность шторма 80-100 %.

5 августа штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области на западе ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Нур-Султане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 16 м/с.



В Северо-Казахстанской области днем сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер восточный местами 15-20 м/с.



В Кызылординской области утром и днем ожидается гроза. Местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 16 м/с.

В Алматинской области днем местами ожидается сильная жара 35 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.



В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза, ветер восточный, днем порывы 18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Актау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.



В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

В Атырауской области ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Атырау ожидается временами дождь, гроза.

Вероятность шторма 80-100 %.

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