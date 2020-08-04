В гостинице "Казахстан" тайно работал караоке-бар

В момент проверки в клубе находились 35 человек.

Караоке-бар, расположенный на самом верхнем этаже гостиницы “Казахстан”, в карантин принимал гостей в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, визит специальной мобильной группы в это заведение состоялся ближе к полуночи.

Желающих попеть из списка брони охрана ориентировала на единственный лифт, который поднимал посетителей до самого бара. В момент проверки в караоке-клубе находились 35 человек. О мерах личной безопасности они, очевидно, позабыли.

Согласно ст.425 КРКобАП, в отношении каждого правонарушителя сотрудниками ДККБТУ собраны административные материалы.

Стоит отметить, за игнорирование санаторно-эпидемиологических требований законодательством предусмотрен штраф в размере 30 МРП.

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