В гостинице "Казахстан" тайно работал караоке-бар
В момент проверки в клубе находились 35 человек.
Фото : polisia.kz4 августа 2020, 17:28
Караоке-бар, расположенный на самом верхнем этаже гостиницы “Казахстан”, в карантин принимал гостей в Алматы, сообщает zakon.kz.
Как отмечает официальный сайт МВД РК, визит специальной мобильной группы в это заведение состоялся ближе к полуночи.
Желающих попеть из списка брони охрана ориентировала на единственный лифт, который поднимал посетителей до самого бара. В момент проверки в караоке-клубе находились 35 человек. О мерах личной безопасности они, очевидно, позабыли.
Согласно ст.425 КРКобАП, в отношении каждого правонарушителя сотрудниками ДККБТУ собраны административные материалы.
Стоит отметить, за игнорирование санаторно-эпидемиологических требований законодательством предусмотрен штраф в размере 30 МРП.
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