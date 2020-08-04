Нигериец пытался дать взятку полицейскому в Мангистау
Инспектор отказался. Его наградили за вклад в повышение авторитета полиции перед народом.
Фото : Factum.kz4 августа 2020, 18:07
Взяткой гражданин Нигерии пытался оплатить возможность работать на территории Мангистауской области, сообщает zakon.kz.
Как передает Lada.kz, старший инспектор специального отряда роты по борьбе с незаконной миграцией департамента полиции региона, Куат Канбаев отказался от предложенных денег и доложил о данном факте в управление собственной безопасности.
Иностранец был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. С задержанного взята подписка о невыезде. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.
Сотрудника наградили за оперативную бдительность и вклад в повышение авторитета полиции перед народом, - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
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