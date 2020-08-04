От короля Испании потребовали отречения от престола после "побега" его отца

Бывший король страны Хуан Карлос является фигурантом дела о коррупции.

От короля Испании Фелипе VI потребовали отречения от престола после "допущенного побега" из страны его отца Хуана Карлоса, фигуранта дела о коррупции. Об этом заявил глава женералитета Каталонии Ким Торра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Europe Press, ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, он уже покинул Испанию и находится в Доминиканской республике.

На пресс-конференции Торра также потребовал от правительства Испании объяснений по поводу того, что оно "позволило, способствовало и приветствовало бегство лица..., в отношении которого велось расследование по громкому делу о коррупции".

Глава Каталонии попросил спикера регионального парламента Роже Торрена о созыве внеочередного пленума для обсуждения данного вопроса и "фиксировании общей позиции" относительно отъезда Хуана Карлоса.

Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул короля.

В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

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