В акимате Алматы отметили снижение цен на продуктовые товары

С начала прошлого месяца понижение цен отмечено по 7 наименованиям СЗПТ: картофель, лук, морковь; из молочной продукции: молоко, кефир, творог, а также сахар.

В алматинском акимате отметили, что третий месяц подряд индекс потребительских цен (ИПЦ) на СЗПТ держится на уровне ниже 100%. И привели цифры, указывающие, что в июле показатель снизился до 98,7%, сообщает zakon.kz.

В целях недопущения необоснованного роста цен в городе принимается ряд мер, в числе которых новые механизмы стабилизации, организация прямых поставок продовольствия и создание конкурентной среды.

Для обеспечения продовольственной безопасности Алматы за счет средств местного бюджета стабилизационными мерами на сегодня охвачено 18 из19 позиций социально значимых продовольственных товаров.

Учитывая риски повышения цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) с начала периода карантинных мер, в марте 2020 г. из местного бюджета выделено 5 млрд тг для предоставления льготного возвратного займа субъектам предпринимательства и фиксирования цен на 13 наименований СЗПТ. Кроме того, были представлены льготные заемы некоторым компаниям, снабжающим город продуктами.

Фиксирование цен по договору значительно повлияло на снижение цен в период апрель-июль: из 11 позиций на 9 удалось сдержать цены и по 6 позициям — снизить, в т.ч. на мясо кур, сахар-песок, масло подсолнечное, молоко, творог, рожки, рис и муку I сорта.

Кроме того, организована поставка мяса говядины по фиксированной отпускной цене (1850 тг/кг) в 250 торговых объектов города.

Благодаря принимаемым системным и оперативным мерам, несмотря на режим карантина, акимату города удалось стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары, - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Таким образом, в апреле текущего года индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 100% за счет снижения цен по 9 наименованиям СЗПТ, в мае — 99,2% (снижение цен по 6 видам СЗПТ), в июне — 99,7% (снижение цен по 10 наименованиям СЗПТ).

С начала прошлого месяца понижение цен отмечено по 7 наименованиям СЗПТ: картофель, лук, морковь; из молочной продукции: молоко, кефир, творог, а также сахар.

Следовательно, индекс потребительских цен в июле снизился еще на 1% и составил 98,7%. Работа по стабилизации цен на СЗПТ продолжается.

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