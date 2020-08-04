Полицейские нашли 5-летнюю девочку, пропавшую в Алматы

Ребенок найден живым и невредимым.

Пропавшая без вести 5-летняя девочка найдена живой и невредимой в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Жулдыз" пропала 5-летняя девочка. По словам матери ребенка, Аймира вместе с остальными детьми игралась во дворе, каталась на самокате и в какой-то момент бесследно исчезла. Около получаса родители пытались самостоятельно отыскать малышку, бегая по соседним дворам и опрашивали прохожих. Но их поиски результатов не принесли.

Звонок в ЦОУ поступил в 16 часов 52 минуты. Организовали оперативные поиски ребенка. По тревоге подняли личный состав криминальной, ювенальной полиции, а также участковых инспекторов. Важно было тщательно прочесать прилегающую к микрорайону местность, где, кстати, имеются железнодорожные пути и лог. Несколько поисковых групп разбились в частном секторе… Благо, там ребенок и нашелся. Чуткость, внимательность и профессионализм проявили участковые инспекторы УПП-93. Им за час удалось найти малышку, – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Найденную Аймиру полицейские передали маме. Оказалось, что девочка из многодетной и благополучной семьи.

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