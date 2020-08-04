Свыше 80% заболевших коронавирусом выздоровели в Жамбылской области

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Жамбылской области достигло 3 683, из них 3 004 человека излечились и были выписаны из больниц.

В Жамбылской области благодаря принятым оперативным мерам удалось достичь ряда положительных результатов. В частности, увеличилось количество выздоровевших от коронавируса, передает zakon.kz.

По официальным данным на 4 августа, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Жамбылской области достигло 3 683, из них 3 004 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 81,5% от общего числа заболевших. Ежедневно из стационаров выписываются около 70 пациентов.

За последнюю неделю количество пациентов, получающих лечение в инфекционных и провизорных стационарах, снизилось на 15,4%, в реанимационных отделениях – на 24%, - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Хамита Мурзакасымова.

А пресс-службе акима Жамбылской области сообщили, что пациенты в инфекционных и провизорных стационарах обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Х. Мурзакасымов сообщил, что в медучреждениях области сформирован месячный запас медикаментов. В стационарах имеются 476 кислородных концентраторов, 167 аппарата ИВЛ. По сравнению с июнем количество аппаратов ИВЛ увеличилось на 30%, кислородных концентраторов – на 70%.

Врачи продолжают наблюдение за пациентами и после выписки из больницы. Им в этом помогают мобильные группы, сформированные на базе поликлиник. Они проверяют их состояние, оказывают необходимую помощь, - отметил он.

Добавим, что эти же мобильные группы следят за жителями, которые находятся на домашнем карантине. Всего по области работают 214 мобильных групп, в их состав входят 642 специалиста.

За последнее время прослеживается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации, - заявил Х.Мурзакасымов. - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в 1,2 раза, а пневмонией - в 2,6 раза. Сейчас ведется активная подготовка ко второй волне пандемии коронавируса. Планируется дополнительно развернуть еще 1600 провизорных и инфекционных коек, закупить трехмесячный запас лекарств, - заключил он.

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