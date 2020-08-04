Как заключенным пытаются пронести запрещенные предметы, рассказали в ДУИС Алматы

Наркотики в банке с витаминками и мобильники в рулоне туалетной бумаги.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы регулярно выявляют каналы по которым осужденным проносят запрещенные предметы, сообщает zakon.kz.

90% запрещенных предметов изымаются "на подступах", еще при попытке доставки. Об этом свидетельствует практика и конкретные примеры.

Так, в комнате приема-передач следственного изолятора города Алматы задержан житель города, пытавшийся передать три сотовых телефона с sim-картами, а также порошкообразное вещество зеленого цвета неизвестного происхождения. Он спрятал все это в пластмассовой таре, где якобы хранились витамины. Чтобы установить, что это за порошок, назначена судебно-химическая экспертиза.

Также был задержан мужчина, в его передаче сидящему однокласснику внутри рулона туалетной бумаги обнаружили два мобильных телефона.

В алматинском следственном изоляторе с начала года зарегистрировано 34 факта попытки передачи сотовых телефонов и sim-карт. И 4 факта попытки передачи наркотических и психотропных веществ.

Все прибывающие в следственный изолятор до проведения досмотра предупреждаются о запрете проноса запрещенных предметов в режимную зону учреждения. Кроме того, при входе в комнату приема-передач учреждения имеется стенд, на котором указан перечень разрешенных и запрещенных предметов, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента УИС по городу Алматы.

По указанным фактам передачи запрещенных предметов составлены административные протокола по статье 481 ч. 1 КоАП РК, который влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

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