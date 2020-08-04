У казахстанского чемпионата по хоккею новое название и логотип

Специально для Лиги разработана уникальная эмблема, сочетающая в себе основные направления в спортивном дизайне.

Казахстанская федерация хоккея объявила о смене названия и логотипа регулярного чемпионата Казахстана, сообщает zakon.kz.

С сезона 2020/2021 главный хоккейный турнир страны будет называться Чемпионат Республики Казахстан по хоккею среди мужских команд - PRO HOKEI LIGASY.

В Instagram федерации говорится, что специально для Лиги разработали уникальную эмблему, сочетающую в себе основные направления в спортивном дизайне.

Следуя мировым хоккейным трендам, основой логотипа стал щит – символ покровительства, единства и чести. Острые углы, твердые формы показывают всю суть игры – силу и энергию, уверенность, стремление к высоким целям. Также логотип подчеркивает принципы и ценности Лиги. Шаңырақ – конструктивный элемент юрты, являющийся символом народов Центральной Азии, - говорится в сообщении федерации.

В контексте логотипа символизирует преемственность поколений, целостность и объединение в один круг (Лигу). Стилизованные хоккейные клюшки придают логотипу узнаваемость самого мужественного вида спорта.

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